名作家、主持人蔡康永日前在畫廊舉行個展，開幕一個多月引來上萬人次朝聖參觀，也有不少藝人好友特地抽空參加。近日，他被週刊拍到私下和一名帥壯男聚餐，結帳時蔡康永將錢包交給對方，請他幫忙埋單，最後帥壯男牽著蔡康永的愛犬一起回家，但對於感情狀態，蔡康永經紀人不做回應。

蔡康永先前曾曬出愛犬的照片，寫下：「製作的時候，你來關心進度。展出的時候，你來關心人數。對於一個業界的新人來說，你真是個盡責的支柱」，可見狗狗的品種為傑克羅素㹴犬，身上有棕白花紋，近日，《鏡週刊》直擊蔡康永帶愛犬上街吃飯，身邊跟了一位帥壯男，兩人互動相當有默契，氣氛溫馨。

報導指出，當天蔡康永與朋友坐在餐廳戶外的座位，兩人時而滑手機、時而交談，結束後蔡康永拿出錢包，請帥壯男去結帳，接著帥壯男牽著狗狗離開餐廳，蔡康永則拿著寵物外出籠，媒體求證蔡康永經紀人，對方表示蔡康永目前在忙寫小說，畫展結束後正休息中，還沒有主持節目的確定計畫，至於問感情或是否單身，經紀人都表示是私人問題，不方便回應。

而蔡康永先前邀不少藝人來看自己的個展，談到小S，蔡康永說很意外小S最喜歡「其實可以算了」這幅畫，透露另一位女王級、工作表現出色的女星也跟小S選擇一樣，令他忍不住思考：「我覺得好勝的背後，可能都會有一番他們在自問自答這件事情是不是就算了會舒服一點。」至於外界常拱他跟小S重啟《康熙來了》，蔡康永沒正面拒絕，笑說要開可能會改該老人版的《康熙》，並表示：「我會認真想這件事，對於是否能再讓觀眾覺得有趣有很多考量」。