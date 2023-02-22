陳姓女子指控經營廚具店的謝姓女子與她的老公到摩鐵通姦性交，謝女還傳訊給她老公「是過程舒服一起高潮才是好」等，提告求償100萬元，謝女辯稱只是朋友間的開玩笑對話，否認不倫外遇，台灣高等法院不採信謝女的辯詞，判決須賠償陳女30萬元確定。

陳女表示，她老公因擔任業務經理，因業務往來而結識經營廚具行的謝女，謝女利用他欲接到訂單之心理，多次對他送禮獻殷勤，2人竟發展出逾越一般交友之情誼，使他無心家庭，2人經常約會出遊，還到汽車旅館進行通姦性交行為。

陳女指控，謝女曾傳Line訊息給她老公「是過程舒服一起高潮才是好。互相等啊！不是自己好就好」「我想要啊」，她老公則回「喜不喜我舔、要溫柔，對吧？」等。

謝女辯稱，陳提出的Line對話並非真正，就算是真的，該對話內容只是一般業務往來之對話，屬朋友間互開玩笑之性質，無法證明她侵害配偶權，她也否認與陳的老公發生性行為。

高院認為，謝傳送親密對話之行為，顯已逾越社會通念所能容忍之範圍，依社會一般觀念，顯已破壞陳女與其配偶婚姻共同生活之圓滿安全及幸福，判賠30萬元確定。