英國影藝學院電影獎(BAFTA，The British Academy Film Awards)有著英國奧斯卡獎的美稱，第76屆頒獎典禮於19日盛大舉行，現場巨星雲集，星光熠熠。豈料，在頒獎時卻發生了因讀音相似，且手語老師理解錯誤而差點頒獎錯人的糗事。

綜合外媒報導，演員特洛伊科特蘇爾(Troy Kotsur)以電影《樂動心旋律》於2022年奪下奧斯卡金像獎的最佳男配角獎，受邀頒發BAFTA的最佳女配角。巧合的是該獎項有出演《伊尼舍林的女妖(The Banshees of Inisherin )》的凱莉肯頓（Kerry Condon），以及出演《她有話要說（She Said）》的凱莉莫里根（Carey Mulligan）兩位讀音相近的入圍者。

由於頒獎人特洛伊科特蘇爾是位失聰演員，因此現場有為他服務的手語老師。在該獎項頒發時，口譯手語的工作人員，在現場眾多演員的歡呼聲下唸出凱莉莫里根的名字，不過察覺有誤後，迅速改口成原獲獎者凱莉肯頓的名字，才避免獎項頒錯人的情況發生。

對此，凱莉肯頓在頒獎感言時並沒有提及此事，反而是電影導演馬丁麥多納(Martin McDonough)表達謝意。而主持人理查·E·格蘭特 (Richard E. Grant)回到頒獎台時，也逗趣直言要為凱莉莫里根準備一台AED，避免情緒因大起大落而發生狀況。

而BAFTA事後也做出回覆，指出當時特洛伊科特蘇爾念出的名字是凱莉肯頓無誤，但手語老師因為聽到「凱莉」的音，便急忙比出凱莉莫里根的手勢，才會讓這次的糗事發生。