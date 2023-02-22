前立委蔡正元昨（21）日指出，美國廣播節目著名主持人嘉蘭尼克森稱有白宮內線人士透露，美國總統拜登被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性的事情時，竟回答「等你看到我們『毀滅台灣』的計劃就知道。」對此，我外交部今日表示，此消息來源未經查證，是有心人士刻意放大，企圖破壞台美關係。

對於美國有「毀滅台灣」計劃的傳言，外交部強調，該消息來源完全未經查證，以近年台美關係持續正面發展、美國行政部門高層不斷展現對台海和平穩定的支持與對台灣的堅定承諾來看，也絕非事實。

「國內若干有心人士刻意放大疑美論、反美論。」外交部提醒，這些人藉由引述聳動貼文，以傳播不實資訊的方式，伺機見縫插針，與中國大陸對台進行的認知戰相互呼應，企圖侵蝕台灣民眾對美國的信心，進而破壞台美夥伴關係。

外交部說明，多年以來，強化台美關係一直是美國跨黨派共識，美國歷屆政府均恪守《台灣關係法》及「六項保證」，落實對台灣的相關承諾。拜登政府自上任以來，已多次強調對台灣的安全承諾「堅若磐石」，不僅8度宣布對台軍售，落實軍售常態化，近期更多次利用各種國際場合單獨或聯合理念相近國家發表聲明，展現國際社會對維繫台海和平穩定的共同立場。

另外，外交部提到，台灣與美國堅定的夥伴關係，因彼此在區域和平穩定與繁榮的共同利益，以及對民主、人權等共享價值的堅定信念，而日益密切。展望未來，奠基在穩健基礎與強勁動能上的台美夥伴關係，仍將持續提升。