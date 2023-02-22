性功能障礙是不少男性心中的痛，也是無法啟齒的秘密，根據台灣男性學醫學會調查資料指出：

1. 國內40歲以上男人，有64％的人出現輕重程度不一的勃起功能障礙。

2. 每100個台灣男女就有56個對性生活不滿。

3. 有7成以上男女認為，不性福是男人的責任。

4. 勃起功能障礙的人裡面，有6成對自己沒自信，近3成一想到性就覺得很焦慮，也有7成擔心伴侶關係因而受到傷害。

《常春月刊》於過去曾進行街頭隨機取樣，鎖定35歲以上、有過性經驗的男人進行問卷調查，回收558份，其中有效問卷503份。調查指出，有高達77.4％的男人有輕微或嚴重的常見性功能障礙，分別是不舉、不硬、不持久、沒性慾、無法高潮。而且有8成的人同意，若長期「很不性」，最後就會導致「很不幸」，也就是說，會影響與親密愛人的感情。

為了維持兩個人在性方面的美滿，因此，有24.1％的男人很常或經常吃壯陽藥以及保養性功能的食物。台灣男性學醫學會的調查也指出，若性事不美滿，會感到焦慮，甚至會因而沒自信。

高雄市立大同醫院泌尿科主治醫師蔡嘉駿表示，不少人以為性功能障礙是正常老化現象，或礙於面子、家醜不可外揚等因素而不好意思說出口，也不敢求診，但這樣的作法可能讓親密關係出現危機。

●心理、身體有狀況，無法好好愛一回

蔡嘉駿舉例說明，曾經診治過一位年輕病患，原本性生活很美好，性功能障礙這件事對他來說，根本就是想都沒有想過的問題，誰知道，後來因為工作越來越忙碌，交際應酬變多，連夫妻間的親密行為也性趣缺缺。症狀不是一下子就軟掉、出現勃起困難，就是好不容易可以提槍上陣，卻沒幾分鐘就射精，頓時氣氛尷尬無比。最後，夫妻分房半年以上，老婆嚴重懷疑老公外面包養小三，彼此相敬如「冰」。

以上這類的案例很常見，因為體力、心力都給了工作，晚上根本沒辦法好好愛一回。在心理因素方面，大部分除了上述的工作太忙，也可能是怕老婆一族，連看一下都心驚膽跳了，何況是摸一下，所以乾脆不要做愛；或是沒自信，覺得小弟弟尺寸太小等。而生理因素，很多是隨著年紀增長，睪固酮低下等。

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