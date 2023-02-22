31歲的張姓男子日前到銀行欲提款60萬元，稱欲投資燒肉店，經行員詢問有無相關燒肉店資料卻無法出示，令行員警覺有異，所幸在行員報警，在警方抽絲剝繭耐心勸說，張男始決定放棄提款，避免讓自己辛苦購來的積蓄白白送人。

台中市警第二分局文正派出所於20日11時許接獲銀行報案稱疑似有民眾遭詐騙，線上巡邏警員劉美秀、警員謝嘉原立即趕赴現場，經警方探詢張男匯款用途，他表示提款新台幣60萬元支付開設燒肉店所需之裝修及工程費用，惟警方進一步詢問所選店址或相關裝修合約時，張男竟稱尚未承租店址，警方立刻察覺有詐，如未選定店址又如何開始裝潢？

警方也致電詢問張男聲稱之合夥人，合夥人卻改口為投資設計公司，且為張男家人同意投資此項目。警方一聽果然有玄機，隨即要求張男撥打電話向家人求證，張男才坦承家人並不知曉，因警方細心查問才發現雙方說詞明顯有出入，破綻百出，經警方耐心勸說張男投資須謹慎小心，畢竟所提領款項並非小數目，若真的遭到詐騙得不償失，張男始放棄提款，後續將與家人商討該投資風險，並感謝警方熱心提醒。

第二分局分局長楊川提醒市民，任何投資均有風險，民眾於投資前務必謹慎求證，期盼在警方與金融機構合作下，在最前線防堵詐騙案件發生，共同守護市民大眾財產安全。如民眾有任何詐騙相關疑問，歡迎撥打警政署165反詐騙諮詢專線或警察局110專線報案查證。