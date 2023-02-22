立陶宛童軍全國大露營每5年舉辦一次，本次將於今年7月8日至16日舉辦，大會主題為「Between three waters'」，我國預計籌組代表團前往參加，相關組團辦法將於近期公告於童軍總會官網。

立陶宛經濟暨創新部次長澤麥提斯、立陶宛貿易代表處代表盧百利及數位發展部John Scott Marchant等人21日拜訪中華民國童軍總會，中華民國童軍總會由秘書長蘇德祥、國際委員楊永欽、國際關係委員會主任委員盛孝銘、委員賴彥丞及副秘書張文鑫等人接待。

晤談中彼此介紹兩國童軍總會的歷史、會員人口數及全國大露營相關資訊。澤麥提斯力邀中華民國童軍總會組團參與今年暑假立陶宛全國大露營，藉由大露營的交流，將能更深入促進兩國的青少年活動合作、文化交流，更重要的是建立堅強的國際友誼。澤麥提斯參與童軍10多年，是立陶宛童軍志工並曾服務於歐洲區童軍相關委員會。

蘇德祥也邀請立陶宛組團參與將於2024年舉辦的第12次全國童軍大露營，希望來自遠方的朋友能為我們的大露營增添許多色彩。最後，蘇德祥也代表中華民國童軍總會理事長鄭文燦致贈我國領巾予澤麥提斯，澤麥提斯也回贈立陶宛童軍領巾，雙方戴起彼此的領巾，彼此祝福，並相約在立陶宛及中華民國童軍全國大露營再見面。