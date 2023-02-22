2020年間，P＋聯盟球員譚傑龍等10名球員人遭側錄不雅影片，共有10多名球員遭側錄不雅片被PO網公然販售，檢警事後查出至少有26人、包括5名少年受害，涉嫌經營網站的余姓主嫌去年被法院判2年10月徒刑；同夥王姓男子坦承上架影片、製作目錄收費提供下載獲利41萬元，桃園地院近日審結將他判處2年4月徒刑，沒收不法所得。可上訴。

檢警追查，32歲余姓男子涉嫌將色情網站架設在美國、日本，以釣魚手法，利用LINE、SKYPE等通訊軟體，假扮女生與被害人聊天、相約視訊，再側錄不雅影片，放在網站上牟利，而他經營的「台灣異男影片」中，充斥著許多運動選手的不雅影片。

當時還爆出，一名前職籃經紀人劉維霖，從余男經營的色情網站中，認出不少球員，他藉口可幫忙移除影片，趁機向球員索討「原味」束褲或球衣等，而他也看到譚傑龍3年前遭側錄的自慰影片，要脅譚要妥善處理。余男事後因涉嫌架設不雅影片販售網站，遭桃園地院判刑。

檢方深入追查，王男替余男將竊錄影像製作，擷取正面照、裸露生殖器照片後，製作成網頁上販售目錄，甚至還接露被害人完整個資，供客戶選購下載。

王男出庭時坦承犯行，法官審酌王男嚴重侵犯他人隱私，戕害受害人身心健康、敗壞社會善良風俗，認定其為共同正犯，再考量王與被害人達成調解，判處2年4月徒刑，沒收不法所得41萬6500元。