通膨熱度超乎預期，美國10年期指標公債殖利率攀升至3.9%，2年期債息站上4.7%，雙雙創下去年11月以來新高，操盤手擔心頑強的通膨將促使聯準會進一步升高利率，且維持高利率更長的時間，這可能導致經濟陷入衰退。

整體商業活動意外重返擴張，再加上先前公布的一連串經濟數據，均顯示美國經濟仍然強韌，即使聯準會自2022年以來已大幅提高利率。

通膨距離聯準會設定的2%目標仍然遙遠，且經濟仍保持大部分動能，促使貨幣市場投資人不斷上修對利率到頂時的預測。目前市場普遍預期聯準會的基準利率將在7月升至5.35%到頂，且今年都將保持在這樣的水準附近。

周二美國各交易所成交量總計為110億股，過去20日均量為116.2億股。

標普500指數成分股有兩支創下52周新高、一支創新低。那斯達克指數有57檔創新高、112檔創新低。

投資人將密切關注周三公布的聯準會2月會議紀要，以取得更多該美國央行如何看待利率的線索。

目前道瓊指數期貨漲0.12%，標普500指數期貨漲0.09%，那斯達克100指數期貨漲0.12%。

★主要指數

道瓊指數跌697.10點或2.06%，收33,129.59點。

標普500指數跌81.75點或2.00%，收3,997.34點。

那斯達克指數跌294.97點或2.50%，收11,492.30點。

費城半導體指數跌99.60點或3.31%，收2,906.26點。

★消息

S&P Global美國2月綜合採購經理人指數（PMI）初值為50.2，高於1月終值46.8和市場預期47.5，並為八個月以來首次重返擴張，主要受惠於服務業景氣回暖。2月服務業PMI初值為50.5，高於1月終值46.8與市場預期47.3，創下自2022年6月以來新高，亦為6個月以來首度重返擴張。2月製造業PMI初值為47.8，高於1月終值46.9和市場預期47.1，但仍處於萎縮。

2年期與10年期債息曲線的倒掛仍高達負78個基點，顯示經濟即將衰退的擔憂加劇。

數據顯示美國經濟走強，美元指數尾盤漲0.289%，稍早前一度漲0.38%，報104.26。

紐約期油收跌0.23%，報每桶76.16美元。布蘭特期油收跌1.21%，報每桶83.05美元。