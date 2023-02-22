BMO Family Office投資長Carol Schleif表示，現在市場意識到聯準會說「利率會升高，且高利率要維持更長時間」沒有在開玩笑。事實上，利率可能會稍微再高一點，持續時間可能稍微久一點，也可能持續很久。市場一直在等待著政策轉向鴿派，但他們就是得不到。

Plumb Balanced Fund投資組合經理Tom Plumb表示，聯準會的難題在於只要人們還在工作，他們就會把錢花在特定的事物上，如旅行、家居修繕等，一直輪替著。每當市場試圖說服自己聯準會很快就會放開剎車時，他們就會被現實打臉，即這件事在未來六個月左右都可能不會發生。

高盛首席經濟學家Jan Hatzius表示，由於美國經濟意外強勁，以及1月通膨升溫，因此聯準會可能在3月、5月及6月會議各升息0.25個百分點，且在2024年前不會降息。雖然他懷疑聯準會可能再度升息50個基點，但也表示不能完全排除這個可能性。

★類股

標普500指數11大類股全跌，非必需消費類股跌3.34%，跌幅最大；其次為科技股跌2.40%、工業類股和通訊服務類股均跌2.29%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數跌2.90%，收在7,233.29點。

★重磅股

重量級科技股全軍覆沒，蘋果跌2.67%，微軟跌2.09%，亞馬遜跌2.70%，Alphabet跌2.71%，特斯拉跌5.25%，Meta跌0.46%，網飛跌3.01%。

道瓊指數成分股僅沃爾瑪收高，終場漲0.61%。家得寶跌7.06%，跌幅最大，其次為英特爾。

主要晶片股方面，英特爾跌5.61%，跌幅最大。超微跌2.20%，美光跌2.39%，德州儀器跌2.60%，高通跌3.15%，輝達跌3.43%，應用材料跌3.60%，恩智浦跌3.74%。

★焦點股

家得寶（Home Depot Inc）大跌7.06%，收在295.50美元，創下三個月新低。該美國最大家居修繕用品連鎖店全年展望悲觀，並警告需求持續減弱。其規模較小的同業勞氏（Lowe's Companies Inc）將在下周發布財報，股價下挫5.12%，收在201.85美元。

沃爾瑪漲0.61%，收在147.33美元，成為唯一上漲的道瓊指數成分股。該美國零售業龍頭上季營收淨利意外強勁，但全年獲利展望不如市場預期，且警告食品通膨超乎預期恐將壓縮公司利潤。

Coinbase收跌4.80%，盤後跌1.08%，報61.40美元。該加密貨幣交易所上季營收與獲利均優於市場預期，但用戶持續下滑。

★台股ADR

台積電ADR跌2.73%，收87.64美元，換算台股價格為533.11元。

聯電ADR跌0.86%，收8.03美元，換算台股價格為48.85元。

日月光ADR跌2.25%，收6.94美元，換算台股價格為105.54元。

中華電信ADR跌0.43%，收37.33美元，換算台股價格為113.54元。