國內投信發行的主動型電動車基金中，近一個月績效前三名分別為日盛全球智能車基金，報酬率7%；合庫AI電動車及車聯網創新基金，報酬率6.23%以及凱基未來移動基金，報酬率4.06%。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，根據調研機構統計，2022年全球電動車銷量1019萬輛，年成長率達63.4%，電動化滲透率達13.9%。進入2023年，雖然市場短期內較為疲軟，但在主流車企優質車型不斷推出提升行業景氣，行業向上趨勢明確前提下，預計2023年全球銷量可達約1375萬輛，維持35%年增長，中長期看電動車趨勢可望保持增長勢頭。

歐洲市場在充電設施抓緊建設和2035年禁售燃油車決議等多重影響下，預計補貼退坡帶來的短期效應將逐漸減弱，後續仍將保持增長。中國今年堅持穩增長政策，汽車工業相關指標向好，加上電動車免購置稅政策確認延續，中汽協預計，今年中國電動車銷量年成長率可望維持38%的增長，年銷量可達950.1萬輛。另外，美國今年在政策優惠，疊加電動皮卡新車進入大週期，年銷量有望看升。

整體而言，2023年電動車仍有35%年成長率，成長動能強勁，投資人可參考相關自駕電動車指數表現，挑選相關智能車概念基金，強化整體投資組合效能。