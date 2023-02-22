【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】
2／22是「貓之日」！貓奴們飛日本不僅要去貓神社與貓島朝聖，下趟也能試試入住貓旅館。大阪心齋橋附近的「貓旅籠」號稱是世界首座結合貓咪中途咖啡廳的住宿設施，主打「被貓觀察整晚入睡的旅館」，快來看看該怎麼睡。
2019年底開幕的「貓旅籠」由NECO REPUBLIC旗下的貓咪中途咖啡廳「貓浴場」斜槓經營，生活在此的貓，都是暫時居住等待收留的中途貓，如果看對眼可申請認養手續，住客也能搶先體驗該如何當個稱職的貓奴，旅館的住宿收益則用來營運設施及照顧貓咪。
住宿區與咖啡廳兩個空間以玻璃隔開，營造出人貓互不打擾，又能盡情觀察彼此的特殊模式。即使隔著玻璃，住客也能與貓咪們互動，揮舞玩具吸引注意力之外，館內也貼心備有遙控式玩具，能遠端操控玩具與貓咪玩耍。
住宿費用包含2小時的「貓浴場」入場券，住客享有特別待遇！可以一同參與開店前後的照顧及打掃，體驗貓奴鏟屎官生活。此外，設施2樓的The Stay Osaka飯店也開放休憩區、公用廚房與飲料吧，免費提供貓旅籠住客使用。
目前推出的住宿方案皆為包場，4人同住平日每晚15,000日圓起，假日則每晚25,000日圓起，最多可供6人同住（5人以上每人加價800日圓）。
大阪府 貓旅籠 & 貓浴場
‧ 交通：Osaka Metro「長堀橋」站7號出口徒步約2分鐘；「心齋橋」站5號或6號出口徒步約9分鐘。
‧ 地址：大阪府大阪市中央區島之內1-14-29
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（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）
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