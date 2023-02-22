關廟鳳梨預計4月進入產季，今年受天候影響，部分鳳梨已經早熟，且因早晚溫差過大導致裂果，台南市政府農業局協商關廟農會集運，媒合加工廠進場收購裂果鳳梨，製成加工品，關廟農會今日起至2月24日一連3天啟動集運裂果，以降低裂果進入市場的衝擊。

農業局長李建裕表示，台南種植鳳梨面積約1707公頃，僅次於屏東縣，盛產期為4至5月。目前關廟鳳梨採收約1成，近期因氣溫變化頗大，農友反映有3成以上採收鳳梨出現裂果，農業局日前會同台南區農業改良場及農糧署南區分署前往果園勘查，發現確有裂果情形，已公告啟動鳳梨採購加工計畫。

農業局指出，首批採購1500公噸，補助加工廠加工處理費每公斤3元、供應單位集運費每公斤2元。針對裂果加工廠收購，已請關廟農會今天起至24日集運農民裂果，並請加工廠進駐關廟農會進行收購，但裂果果品不得為爛果、流汁液、含水量過高或過熟，因已無法加工。

關廟區農會供銷部主任黃國斌指出，今年鳳梨因氣候影響，提早2至3周成熟，一般來說，溫差10度以內對鳳梨影響不大，但近1個月來，早晚溫差超過13度且溫差懸殊的天數長，導致裂果嚴重。但他也說，目前仍非鳳梨產季，如接下來天氣趨於穩定，裂果情形應該會改善。

農業局則表示，會持續監控田區裂果狀況是否持續，以採取因應措施，避免次級裂果流入市場，影響市場價格。