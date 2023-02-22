出國旅遊應遵守當地風俗民情，一名女網友分享，去日本泡湯，發現一位台灣大媽竟然公然在更衣室裡玩手機，即便看到有人要開始更衣也沒有收起來，直到被人提醒了才醒悟，引起網友討論，不少人摀臉直呼真的好丟臉。

一名女網友近日在臉書社團《爆怨公社》上分享，最近去日本旅遊泡湯，進到更衣室以後，發現有2位年輕女性正在吹頭髮，另外有個大媽則是大剌剌地在滑手機，讓原PO看了很錯愕，因為日本泡湯必須要全裸，因此大家在更衣室都是直接脫光光，把衣服放到置物櫃後就去沖澡泡湯。

女網友表示，她本來想大媽可能發現有人要更衣，就會自動把手機收起來了，因此她慢慢的在旁邊開始脫衣服，但脫到剩下最裡面的衣服，對方仍在滑手機，讓她忍不住用日文提醒對方，更衣室不能使用手機。而大媽只是看著她笑一笑，後來旁邊的2位年輕女性聽到後向大媽解釋，對方才把手機收起來。

女網友感慨地說，最近很多人到日本旅遊，卻因為各種原因導致日本的旅遊品質下降，希望大家帶長輩出門旅遊的同時，也能替長輩科普一下當地的規矩。

貼文引起網友討論，「台灣人的平均水準真的不高，重點還很自戀，而且還說不得」、「全世界更衣室都不能拿手機吧，這是水準問題」、「太丟臉了」、「台灣鯛出門誰還管得著」、「日本人對台灣遊客的包容完全建立在311的情份上」。