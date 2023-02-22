歌手張信哲「未來式2.0」演唱會即將在本週六（2/25）於台北小巨蛋登場，昨(21)日他出席記者會，表示時隔三年再度開唱，很開心也很興奮。為此，他不僅積極練唱，更持續進行飲食控管。日前在節目中鬆口「退休計畫」，希望能環遊世界，他也表示對於居住私人小島的看法，直呼：「我才不要咧，不要被這種假象給蒙騙。」

張信哲認真準備演唱會，努力練唱以外，持續進行嚴格飲食控制，為了保養喉嚨，他不喝碳酸飲料、不吃蔥薑蒜多年，演出前更戒吃麻辣鍋。他坦言這幾年因為疫情，很多場次都取消或延期，如今漸漸能上台表演，讓他非常期待，也笑稱擔心自己在演出中嗨過頭。

演唱會結束後，張信哲將馬不停蹄飛往大陸錄影，行程滿檔的他被問到退休後的計畫，表示盡量唱到80歲，如果退休希望可以旅遊或環遊世界。若還想繼續唱歌，那就在廟口唱卡拉OK，因為「好像滿有趣的。」

此外，因為傳奇巨星劉文正最近被爆出本人定居於菲律賓的私人島嶼上，張信哲也被問到退休後是否會想居住在私人島？張信哲立刻拒絕表示：「我才不要咧，不要被這種假象給蒙騙。」並透露自己的加拿大友人真的買了小島，但島上沒熱水也沒電，所有東西都要從陸地帶過去，甚至還要砍柴燒水，自己完全無法適應，還是喜歡便利的生活。