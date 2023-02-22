前美聯全壘打王渥特（Luke Voit）近年傷痛不斷，連帶影響了他的打擊狀況，去年賽季許多數據幾乎寫下職業生涯最差，但沒想到32歲的渥特竟然到現在還無法獲得一紙大聯盟約，根據大聯盟官網記者麥卡維（Adam McCalvy）報導，釀酒人已經開出小聯盟並附加春訓邀請的合約簽下渥特。

「渥特在聯盟一直是個好的打者，擁有強悍的棒子。」釀酒人總教練康索（Craig Counsell）給出高評價，「而且不久之前他還打出了驚奇賽季，這對我們來說是另一筆非常棒的補強，我們會看看他的表現如何。」去年賽季釀酒人DH（指定打擊）位置多由麥卡勤（Andrew McCutchen）擔任，不過後者已經重返海盜，渥特將與同樣是釀酒人新同學的溫克（Jesse Winker）爭取先發DH。

渥特生涯起初在紅雀效力，但表現並不起眼，就在球團將他交易至洋基之後，受到更多媒體關注的渥特似乎沒有感受壓力存在，在洋基的3個半賽季繳出2成71打擊率、68轟及182分打點，更於2020年縮水賽季以22轟拿下全壘打王，季後獲得年度MVP票選第9的殊榮。

2021年沃特遭遇半月板撕裂、腹斜肌拉傷等嚴重傷勢，為了減輕負擔，渥特開始轉往轉往DH發展，卻找不回過去優異的打擊成績，去年渥特來到教士發展依然呈現低迷狀態，季中被納入交易索托（Juan Soto）的包裹送往國民，整季僅有2成26打擊率以及3成08上壘率，不過打出了平生涯最高的單季22轟，仍有一定的長打表現。