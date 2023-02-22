美國《華爾街日報》當地時間21日引述知情人士透露，中方國家主席習近平正準備對莫斯科進行訪問，並與俄羅斯總統普丁舉行峰會；而習近平的訪問和與普丁的峰會，都是中國大陸為結束俄烏戰爭而推動多方和談努力的一部分。據傳呼籲俄羅斯不使用核武也將是習此行目標之一。

俄軍去年2月24日入侵鄰國烏克蘭，發動戰爭已超過1年。中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅上周在德國出席慕尼黑安全會議時，已經簡略描述中方就俄烏戰爭提出的和平方案，但是《華爾街日報》指出，西方國家對北京的外交努力仍然抱持懷疑態度。

報導引述消息人士透露，習近平出訪的規畫仍處於初期階段，目前還不確定出訪日期。但是他們也指出，4月或5月初，俄羅斯紀念衛國戰爭勝利78周年也許是習近平訪問的一個時機。普丁去年在俄羅斯紀念衛國戰爭勝利77周年時，曾把烏克蘭總統澤倫斯基描述成納粹分子。

王毅21日抵達莫斯科，展開對俄訪問。中方外交部發言人汪文斌同日在例行記者會上表示，王毅在訪問期間，將與俄方一道推動雙邊關係，繼續沿著兩國元首確定的方向穩步前進，維護雙方的正當權益，為世界和平發揮積極作用。消息人士指出，王毅很可能在此期間與俄方討論習近平訪俄的事項。

《華爾街日報》指出，針對俄烏戰爭，北京立場轉為中立的任何變化都將特別引入注目。普丁去年在發動入侵烏克蘭戰爭的前夕，還曾前往北京出席冬奧開幕式，並與習近平舉行峰會，簽署一系列所謂「上不封頂」的合作文件。而北京在俄羅斯入侵烏克蘭後，不僅拒絕譴責莫斯科的侵略行徑，拒絕參與對莫斯科的制裁，還大量購買俄羅斯油氣產品。

知情人士向《華爾街日報》表示，北京對俄烏戰爭的新立場，部分意在抗衡西方世界對北京越來越大的不信任，以及在安全和高科技上正在形成的地緣政治集團對抗。中方同時擔心，俄羅斯作為中國大陸在與西方越來越激烈的競爭中的關鍵戰略夥伴之一，如果在烏克蘭戰場繼續遭遇重大挫折或失敗，實力將會遭到大大削弱。