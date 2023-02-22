睽違多時，法國假聲男高音菲利普．賈洛斯基將在3月再度來台，這次為台灣觀眾演唱《奧菲歐的故事》，這套曲目是從三位作曲家，包括蒙台威爾第、薩爾托里歐、羅西各自所寫的歌劇《奧菲歐》編排而來。

賈洛斯基1978年出生於法國，現年45歲，畢業於巴黎國立高等音樂舞蹈學院（Conservatoire de Paris）。2006年時被《留聲機雜誌》封為明日之星，曾多次獲得法國年度抒情藝術家獎，2008年獲得德國古典回聲獎。

這次來台，賈洛斯基也將和匈牙利女高音伊莫克．芭瑞斯合作。芭瑞斯曾獲許多重要比賽獎項，包括德國因斯布魯克切斯蒂大賽一等獎、瑞士韋爾比耶音樂節國際大賽金獎、匈牙利音樂大賽一等獎等。

歌劇《奧菲歐》故事描述奧菲歐為拯救死去的妻子尤麗迪絲，前往冥府向閻王求情。蒙台威爾第、薩爾托里歐、羅西各自所寫的歌劇《奧菲歐》，從不同角度談論這個故事，蒙特威爾第強調奧菲歐在冥府尋找尤麗迪絲的過程，薩爾托里歐與羅西著重在戀人的甜蜜時光，以及尤麗迪絲被毒蛇咬傷的場景。演出將於3月8日在台北國家音樂廳登場，樂團為阿塔瑟斯合奏團。