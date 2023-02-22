周二泛歐Stoxx 600指數收盤下跌0.87點或0.19%，為463.77點。數據顯示，德國和法國企業活動在上個月重返擴張範圍，且歐元區服務業活躍，顯示企業活動已經聚積了動能。

對利率敏感的科技股下跌1.5%。

歐元區短期債券殖利率升到近十年最高水準；此前由於美國二月企業活動意外反彈，美國債券殖利率同步跳升。

AJ Bell投資部門主管Russ Mould說，通膨已經下降，但是有跡象顯示，核心通膨和服務業通膨正在顯現出黏固性。

高盛指出，歐洲央行在今年會升息三次，預計最終利率將從原先估計的3.25%，升為3.5%。

Equiti資本的總體經濟學家Stuart Cole表示：「自聯邦公開市場委員會(FOMC)上次會議以來，美國已經公布了一些相當強勁的資料，這已經引發了人們對通膨是否變得更加黏固的擔憂」。

歐洲最大銀行匯豐升4.3%，報39.04英鎊；該行上季獲利增加92%，並承諾更多派息和股票回購。

銀行股上漲0.8%，並短暫觸及2018年7月以來新高水準。

法國能源公司Engie升4.8%，報14.25歐元；得益於俄羅斯入侵烏克蘭之後，天然氣和電力價格上漲，該公司宣佈去年獲利明顯增加。

Engie也推進了公用事業股上升0.7%，為周二漲幅最大的板塊。

Smith+Nephew上漲4.2%，報1210英鎊；此前該英國醫療產品製造商預測年度營收將出現正增長。

法國IT諮詢公司凱捷集團(Capgemini)下跌2.8%，此前該公司預測，由於雲端計算、資料和人工智慧服務需求放緩，2023年營收增長將放緩。