韓國政府決定，將從3月1日起解除針對自中國大陸入境人員的新冠落地檢義務，以及自中國大陸航班統一降落仁川國際機場的限制措施，但自中國大陸入境人員行前檢測和填寫檢疫資訊輸入系統（Q－CODE）義務將延長至3月10日。

韓聯社報導，韓國中央災難安全對策本部第二總括協調官金星鎬22日在會議上公布上述方針。他表示，考慮到國內疫情形勢保持平穩，2月第3周自中國大陸入境旅客的落地檢陽性率降至0.6％等情況，目前可以進一步放寬涉華防疫措施。

但金星鎬也說，自中國大陸入境人員行前檢測和填寫檢疫資訊輸入系統（Q－CODE）義務將延長至3月10日，而是否解除，將在觀察取消其他防疫措施帶來的影響後再做決定。

韓國防疫部門自上月2日起要求自中國大陸入境人員入境後接受新冠核酸檢測，並暫停簽發中國大陸公民赴韓短期簽證；同月5日起，還要求在登機前提交行前48小時內核酸檢測陰性證明或行前24小時內醫療機構開具的抗原檢測陰性證明。

之後，韓國防疫部門將自中國大陸入境人員行前檢和落地檢、航班降落限制措施延長至2月28日。

而隨著中國大陸境內新冠疫情趨穩，沒有發現新變異株感染病例，政府從11日起恢復向中國大陸公民發放赴韓短期簽證，並決定到2月底將往返韓中的航班數量增至每周80班，3月起增至每周100班。