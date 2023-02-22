曾女發生車禍後竟躲在草叢，員警追回揭穿原來是通緝犯。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市中壢警方日前接獲一起車禍報案，到場發現是一輛機車與另一電動自行車發生擦撞，員警到場後卻找不到其中一方車禍當事人，四處找尋才發現48歲曾女躲在一旁草叢內，員警將她找回卻謊報身分，在酒測聯單簽下的名字與所報的身分字號姓名不同，一查發現她竟是逃亡2年的毒品、詐欺、洗錢防制條例通緝犯，全案訊後移送新北地檢署、新北地院辦理歸案。

曾女騎乘無牌電動車行駛中壢區中山東路三段，因為從小巷子竄出突然從路邊出現，遭另一騎乘Gogoro的28歲女騎士因閃避不及而撞上，雙方有輕微挫、擦傷並無酒駕。仁愛派出所警員陳永玄、曾若庭及中壢交通中隊警員曾冠榮，到場後發現怎麼少了另一方當事人，才發現曾女跑到一旁草地躲起來，員警將她追回後卻怎麼都核對不出她所報出的身分證號，進行酒測時，員警發現她在酒測聯單所簽下的名字與身分證字號和她所說的都不一樣，一查才發現原來是逃亡2年的毒品、詐欺、洗錢防制條例通緝犯，因為發生車禍碰上警察心虛，不得已只好躲起來，但最後仍被移送新北地檢署、新北地院辦理歸案。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！