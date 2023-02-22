因為氣溫、禽流感等因素，導致國內蛋量供應不足，即使蛋價飆上新高，民眾也還曜買不到蛋。對此，一名網友昨天懷疑真的缺蛋嗎？決定用外送買雞蛋實測，結果15分鐘買到兩盒蛋，怒批都是些跟風仔亂喊，但網友看到價格，兩盒20顆要價322元，全都笑出來，直呼「缺盤子不缺蛋」。

原PO昨天（21日）在PTT發文，表示這幾天看一堆人在喊缺蛋，懷疑是不是真的買不到，決定用外送平台叫兩盒蛋試試，結果15分鐘就送來，嗆聲「缺個頭，就一堆低能在跟風亂喊」，他輕鬆簡單就能叫到蛋，甚至不用出門，「到底誰在那邊喊買不到」。

原PO叫外送實測是不是真的缺蛋。(翻攝自PTT)

原PO叫外送15分鐘買到2盒蛋，怒批哪裡缺蛋了。(翻攝自PTT)

從原PO的截圖可見，他買的土雞蛋10顆184元，平均一顆18.4元，白玉桂之蛋10顆138元，一顆13.8元，兩盒共花了322元。看到價格，讓網友們笑翻，「笑死，這蛋你也買得下去」、「智商真高」、「太盤了吧」、「買不到蛋（X），買不到便宜的蛋（O），懂？」、「厲害了，一顆要18塊」、「2倍價欸，錢很多哦」、「一盒184，真的好棒棒，百姓都要謝主隆恩」。

對於網友的嘲諷，原PO則回應「所以是缺蛋還是缺錢？講清楚好嗎」、「這很平價啊，大家都買得起就你買不起，有羞恥心的人就自我反省」。但也有人懷疑這篇文是反串「一盒10顆184，我必須確認是不是反串」、「當反串文被大多數人噓，你就知道這民怨有多大」。