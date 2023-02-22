金鐘主持人廖科溢去年底宣布與主播秦綾謙二婚後，接連被爆出劈腿多女的醜聞，完美形象瞬間跌落谷底，不過夫妻倆絲毫不受影響，還在社群網站放上出國照甜蜜放閃，近來廖科溢公開曬出組裝模型的照片，只見秦綾謙在底下留言回覆，甜蜜互動再次閃瞎網友。

廖科溢日前於臉書曬出一系列組裝模型的照片，接著不忘與網友分享心得：「組模型的樂趣盡在不言中！死神鋼彈來也，模型組裝，完成度90%（貼紙未上），準備尋覓下一尊鋼彈」，最後不忘強調：「謝謝老婆秦綾謙的指導」，沒想到竟釣出愛妻留言：「但你剪的比我好看，貼的比我看⋯下一隻我要再組一次薩克」，廖科溢則是回覆：「妳客氣了…下次我組天使鋼彈吧」。

眼見夫妻倆甜蜜互動閃瞎眾人，網友也紛紛留言：「你們二個不要把家淹沒了」、「兩人有共同喜好與話題，真的是人間天堂呀」、「有個可以接受並喜歡自己興趣的伴侶，才能讓彼此的關係久久長長」、「鋼彈終於有伴了」、「幸福美滿，讓人看了好羨慕啊」。

廖科溢日前於西洋情人節時，在臉書分享夫妻倆到高級餐廳用餐慶祝的照片，除了讓人垂延三尺的美食之外，還有夫妻倆的同框照片，只見秦綾謙露出滿臉洋溢幸福的微笑，廖科溢則是在舉杯慶祝時，深情款款的看著愛妻，甜蜜恩愛的模樣可說是羨煞旁人。