移民署苗栗專勤隊幹員22日一早6點多，會同苗栗縣警局頭份分局員警前往頭份市信東街1棟民宅查緝逃逸外勞，結果有3名印尼籍逃逸移工見到警方就往屋內逃，移警先逮到2人，結果第3名印尼移工不知為何如此拚命，企圖從5樓跳下逃逸，當場摔成重傷昏迷，已送頭份市為恭醫院急救中。

移民署苗栗專勤隊及頭份警分局人員22日一早在頭份市信東路出租民宅查緝逃逸移工時，發生移工逃竄墜樓意外，現場留下血跡。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗專勤隊是在日前接獲檢舉頭份市信東街的1棟出租民宅，有多名逃逸外籍移工藏身後，會同轄區頭份警分局組成專案，22日一早，移警利用外籍移工們準備出門上班時，到樓下埋伏查察。

移警人員等候到早上6點40分左右，見到有3名印尼籍移工出現在1樓大門口，移警上前準備盤查時，3人迅速跑回屋裡，往樓上逃竄，移警人員尾隨上樓，先逮住2名印尼籍逃逸移工，另1人不知去向，結果，當移警人員準備帶2名印尼移工下樓時，突然聽到1樓後方傳出重物墜落撞擊地面巨響，移警人員趕往查看，赫然發現第3名印尼移工竟從樓上摔落1樓地面，當場頭部重傷昏迷，移警立即報請消防局119勤務中心，由頭份消防分隊人車趕往送醫急救。

移民署推出自首專案，呼籲逃逸逾期外籍人士都可自首。（苗栗縣專勤隊提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗專勤隊長李安貴表示，移民署自今年2月1起日至6月30日止，推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，在專案期間「自行到案」者，「從寬」論處，採取免收容、繳最低逾期罰鍰2千元，且不管制禁止入國期間等措施，鼓勵逾期停（居）留外來人口自行到案。呼籲外籍人士主動自首投案，不要因為誤解而發生不幸。