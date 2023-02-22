台北君悅酒店為慰勞在飯店餐飲、大眾運輸、美食外送，以及電視台、平面報章雜誌、廣播及網路媒體等相關行業工作者推出餐飲優惠，3月底前不分平假日，凡上述行業工作者到台北君悅酒店自助餐廳「凱菲屋」嗑Buffet，皆可享75折優惠。

此外「君悅線上GO」官方APP首度開跑！立即下載成為專屬會員即領500元消費金（含APP首載禮300元、開卡禮100元、壽星購物金100元），前100名再加碼送500元。當年累計消費滿3,000元升級銀卡會員、滿6,000元為金卡會員、滿12,000元更能躋身為珍珠卡會員，獲享生日禮、宅配免運等多重禮遇。線上消費享1％回饋，紅利點數換現金。

台北君悅酒店自助餐廳「凱菲屋」推出新菜，主廚胡政裕率廚藝團隊以台灣春茶入饌推出「初春茶餐饗宴」，包括「菊花蟹肉餅燉湯」、「綠茶海鮮炒飯」與「龍井蝦仁」茶饌，取餐檯上共有逾150道菜品可無限取用吃到飽。此外，甜點區更推出吸睛「草莓巧克力大福」，以當季新鮮大湖草莓現場手工包製，一樣可以吃到飽。

台北君悅「凱菲屋」自助餐廳主廚胡政裕嚴選寶島茶葉入菜，藉春茶之味傳遞春天繁盛美好。美味推薦「茶香龍膽石斑魚湯」是以柴魚高湯與寶島春茶為底，新鮮現煮澎湖龍膽石斑魚片、新鮮中卷、大蛤蜊，體現海味茶香交融的鮮醇甘美。「菊花蟹肉餅燉湯」由精燉8小時老母雞湯搭配干貝蟹肉手打肉餅，最後添上菊花茶流露春暖花意的鮮香溫潤。「龍井蝦仁」江浙名菜風味升級，以大火炒香口感鮮彈的大草蝦仁，加入一斤兩千元的龍井清茶，尾韻於唇齒間透出茶香風采。

「綠茶海鮮炒飯」將干貝、蟹肉與綠茶茶湯精華入鍋與米飯大火爆炒，口口滿盈茶香和粒粒分明飯香交融。「玄米魚腹茶泡飯」精心選用台東越光米，佐入鹹香夠味的蒲燒魚腹與香炒香菇、洋蔥、海苔配料，淋上以玄米茶熬煮日式柴魚高湯，芥末點綴，品嚐極具靈魂層次的甘純滋味。亦有抹茶鮮魚沙拉、茶鵝及抹茶巧克力噴泉等茶香美味。