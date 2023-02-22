自封「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，去年擔任AV男優拍攝《華根初上》多部A片，掀起話題，結果影片在LINE群組上到處流傳，蘇姓網友認為鄧男拍攝A片涉嫌妨害風化，提出告發。台北地檢署依據司法官大法官釋字617號解釋意旨，認為影片內容並非性虐待或人獸交的「硬蕊」猥褻物品，且影片有18禁警語，已有「安全隔絕措施」，鄧男罪嫌不足，22日將鄧不起訴處分。

鄧佳華2021年取藝名「真田弦一華」在成人領域出道，在本土A片《華根初上》與女優苡若合作，成功打響成人動作領域的名氣，掀起不少話題討論，據了解，《華根初上》是台灣目前最熱賣的AV作品，開賣2天就有500萬收益，拍攝的成人影音平台「TWAV」因此聲名大噪。

鄧佳華已拍完3部作品，第3部作品《猛假》劇情融合經典黑道電影元素，還找來現役最強女優「娃娃」翁雨澄合作。據傳鄧佳華首部作品《華根初上》就拿了30000新台幣酬勞。

不過，由於鄧的《華根初上》等影片被轉載後在LINE群組及社交平台上流傳，蘇姓網友認為鄧的A片四處流傳，涉嫌散布猥褻物品，向北檢告發妨害風化罪。

檢察官調查後，認為依據2006年司法官大法官釋字617號解釋，對猥褻物品的定義「暴力、性虐待或人獸交等而無藝術性、醫學性或教育性的資訊及內容」且「未作好安全隔絕措施」。

檢察官認為，鄧的影片是在成人影音平台上播放，是被轉載流通，沒有散布猥褻物犯意，加上影片有加註警語，已作好安全隔絕措施，鄧罪嫌不足，今不起訴處分。