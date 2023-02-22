震撼全台的柬埔寨詐騙案再起，一名網友在Instagram看到一名台藉妹子飛柬埔寨金邊，下飛機被海關攔截、沒收護照，晚間和「老闆」一起吃飯被下藥，開始神智不清，最詭異的是台女多篇限時動態稱自己是飛到泰國，令PO文的網友直呼「怎麼會有人以為柬埔寨是泰國？真的能平安歸來嗎？」貼文引發網友炸鍋討論。

原PO昨（21）日於PTT八卦版指出，一名台籍妹子的Instagram限時動態紀錄，21日早上7時05分搭乘華航班機飛柬埔寨金邊，台女事前還說，「3個月後台灣見」，但女子抵達柬埔寨後雖然打卡是金邊，但文字一直稱自己在泰國，疑似把柬埔寨誤當泰國。

該名台籍女子在Instagram指，抵達金邊機場後遭海關攔截、拿走她的護照，離開時還被海關摸屁股，令她氣得直呼，「泰國海關都這樣子嗎？有夠沒禮貌的，還想沒收我的手機。」

接著女子又PO出多篇限時動態，包括在當地的第一餐、入境申請表、在老闆辦公室、乘坐高級豪華轎車、逛街血拚、工作的辦公桌等，另外還有穿著清涼的照片，下面還備註，「誰敢把我抓去賣掉你就完蛋了，看我不揍你。」

女子晚上和她口中的老闆一起吃晚餐，隨後她又跟著一行人到酒吧喝酒狂歡，她的限時動態最後一則，停留在跟朋友的對話，女子說自己被下藥，開始意識不清，朋友提醒她躲到廁所，但女子卻說對方有廁所的鑰匙，還說老闆等會就會載她回住處。多篇動態令原PO擔憂，「怎麼會有人以為柬埔寨是泰國？不知道這女的能不能在3個月後平安歸來？」

女子疑似被下藥。（圖／翻攝自PTT）

女子疑似被下藥。（圖／翻攝自PTT）

貼文上線，讓大批網友炸鍋，「她是不是以為柬埔寨是地名？」、「她是不是以為柬埔寨是泰國首都？」、「她大概回不來了吧」、「她該不會以為柬埔寨是泰國的城市吧？」、「柬埔寨、金邊，這些關鍵字都有了，怎麼會不知道？」

留言中也有人質疑女子是詐騙集團幹部，「這應該是同行，是去騙人的吧」、「我也覺得是幹部怎麼辦」、「這幹部吧」、「是被騙還是去騙 不好說」。

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