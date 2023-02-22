有「搖滾天后」之稱的加拿大歌手艾薇兒（Avril Lavigne），日前才傳出即將前往大陸拍攝《乘風破浪的姐姐》第四季引起不小騷動，沒想到又被媒體爆出與去年宣布訂婚的未婚夫默德桑（Mod Sun），近日已取消婚約並且分手，讓粉絲們震驚不已。

根據外媒報導，知情人士透露，艾薇兒與未婚夫默德桑自2022年4月宣布訂婚並舉行訂婚派對後，兩人還在去年8月一同參加MTV音樂頒獎典禮，沒想到之後感情急轉直下，過去幾個月裡分分合合，依然無法重修舊好。近日艾薇兒還被狗仔拍到與嘻哈歌手泰加（Tyga）約會、共進甜蜜晚餐，期間兩人會親密擁抱，並坐上同輛車一同離去，因此不少人懷疑她與未婚夫已取消婚約並已低調分手。對此，艾薇兒及未婚夫都尚未出面回應此事，讓外界相當好奇。

另一方面，先前大陸微博上曾傳出《乘風破浪的姐姐》第四季的名單中出現艾薇兒的名字，在網路上掀起熱烈討論，但艾薇兒接受外媒《Pop Crush Nights》獨家採訪被問到此事時，卻表示「Uhhh… It's not true, that's what I can tell you about that! Yeah, I haven't heard any of that, not true… That's funny(這不是真的。我能告訴你的就是『這不是真的』，我從沒聽過此事，不過這很有趣)。」並指出她的計畫是今年將推出新專輯。