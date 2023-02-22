蛋荒引發民怨，新北市長侯友宜今天被問到此事時表示，民生物資「蛋」是生活日常必需品，不管是家庭還是餐廳，很多大小飲食都需要蛋，當缺蛋或蛋的價格上漲，都會影響民眾生活，政府在面對缺蛋、蛋價時，要不斷有配套措施與平穩物價，「 這是政府的責任」。

對於蛋荒引發各界議論，侯友宜說，每個人都可以有不一樣意見，但一定要記得，生活物資大小事，是政府的第一要務，要全力以赴做好，期待這次缺蛋、蛋價，政府可以做好因應準備，快速讓問題解決。