蛋荒引發民怨，新北市長侯友宜今天被問到此事時表示，民生物資「蛋」是生活日常必需品，不管是家庭還是餐廳，很多大小飲食都需要蛋，當缺蛋或蛋的價格上漲，都會影響民眾生活，政府在面對缺蛋、蛋價時，要不斷有配套措施與平穩物價，「 這是政府的責任」。
對於蛋荒引發各界議論，侯友宜說，每個人都可以有不一樣意見，但一定要記得，生活物資大小事，是政府的第一要務，要全力以赴做好，期待這次缺蛋、蛋價，政府可以做好因應準備，快速讓問題解決。
蛋荒引發民怨，新北市長侯友宜今天被問到此事時表示，民生物資「蛋」是生活日常必需品，不管是家庭還是餐廳，很多大小飲食都需要蛋，當缺蛋或蛋的價格上漲，都會影響民眾生活，政府在面對缺蛋、蛋價時，要不斷有配套措施與平穩物價，「 這是政府的責任」。
對於蛋荒引發各界議論，侯友宜說，每個人都可以有不一樣意見，但一定要記得，生活物資大小事，是政府的第一要務，要全力以赴做好，期待這次缺蛋、蛋價，政府可以做好因應準備，快速讓問題解決。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。