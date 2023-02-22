奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）因身邊緋聞對象一換再換，且年齡都未達25歲，遭到不少網友暗諷「只愛25歲以下嫩妹」。日前才與超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）爆出交往，不過卻因為李奧納多頻傳緋聞傳出分手，近日，據外媒報導，有知情人士證實兩人已分手，並且爆出背後原因「理念不同。」

李奧納多與名模卡蜜兒莫隆尼（Camila Morrone）長達5年的戀情分手作結後，緋聞不斷，對象包括23歲模特維多莉亞拉瑪斯（Victoria Lamas）、19歲伊登波蘭妮（Eden Polani）和22歲烏克蘭嫩模馬麗雅（Maria Beregova）外，更與超模吉吉哈蒂德多次約會，讓外界看的雲裡霧裡，因此有不少媒體及網友抨擊他「只愛25歲以下嫩妹」。對此，李奧納多表示為此深受困擾，坦言想尋求一段穩定的「成熟」關係，藉此撕下負面標籤。

據外媒《人物，People》報導，李奧納多自2022年9月與吉吉哈蒂德被發現交往後，有知情人士於近日指出：「兩人的關係以失敗告終。」並表示：「李奧納多有一段時間沒和女方見面，女方認為兩人應是已經分手了。」更直言分手內幕：「兩人的想法不同，女方優先考慮『母親』的身分，但男方不認同。」不過，知情人士也補充表示兩人是和平分手。

事實上，吉吉哈蒂德與李奧納多在一起前曾有段婚姻，並迎來第一位孩子，雖然事後以離婚作結，但她仍然希望做好一個「母親」的角色，更以與家人相處為優先，才有某段時間的假期並未與李奧納多見面，埋下終結這段感情的導火線。