新北住都中心副執行長錢奕綱指出，推動大陳更新單元1、4公辦都更是中心今年的重大任務，全案將近660戶還有近千位相關權利人，基地面積高達8,400多坪，現況環境老舊、增改建情形嚴重。在中心積極整合及輔導下，目前單元1、4住戶參與都更意願皆已超過9成，期盼未來新建築完工後，使永和大陳榮景再現。

回顧大陳單元3，住都中心採取全新招商模式，由中心擔任實施者負責整合，權利變換過程全部公開透明，住戶不需互相猜忌，能放心信任市府，興建廠商則只需專注於提供技術與挹注資金，大幅降低開發風險。

新北住都中心在單元3利用3D模擬實境協助住戶完成選配，並成立駐點「推陳出新站」，提供最直接的諮詢管道，搭起良好的溝通平台，即時處理住戶疑問，經由駐點人員逐戶拜訪，傾聽在地聲音建立互信，整合過程中雖遇過無法取得聯繫的屋主、需透過親人協助的長輩、找不到所有權人等種種困難，但在團隊與熱心住戶齊心努力下都逐一克服，如今已完成小組審議，準備接下來的聽證會及都更大會，也為推動單元1、4累積經驗值，所以目前單元1、4住戶參與都更意願皆已超過9成。