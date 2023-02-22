苗栗專勤隊日前受理越南籍逾期停留移工自首。（苗栗縣專勤隊提供／謝明俊苗栗傳真）

移民署自今年2月1起日至6月30日止，推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，在專案期間「自行到案」者，「從寬」論處，採取免收容、繳最低逾期罰鍰2千元，且不管制禁止入國期間等措施，鼓勵逾期停（居）留外來人口自行到案，苗栗專勤隊呼籲逾期外籍人士都可主動出面自首。

苗栗縣專勤隊日前受理逾期19年的越南籍女性失聯移工「阿妡」（化名）自行到案，阿妡原在台從事監護工工作，從2004年開始失聯，因擔憂被查獲收容而獨自居住在偏鄉，多年前罹患了糖尿病也不敢就醫，一直靠服用成藥控制病情。

近期阿妡因年紀增長病況加劇，想返國休養，恰巧越南同鄉友人在網路社群軟體上分享移民署專案資訊並「相揪」自行到案，她立刻「＋1」，和其他4個同鄉相約一同搭車至苗栗縣專勤隊，專勤隊同仁講解專案的適用資格、「免收容」、「最低罰鍰2千元」等優惠及辦理後續相關旅行文件程序，阿妡開心地頻頻道謝。

阿妡說，辛苦了這麼久，終於可以安心返國休養，這次主揪的阿國也說，一直躲著、生病也不能就醫真的很沒有安全感，回家前一定會繼續在社群媒體幫忙揪「自行到案團」希望同鄉們也能一起安心回家。

苗栗縣專勤隊隊長李安貴表示，《入出國及移民法》部分條文修正草案日前已送立法院審查，為防杜外國人逾期滯留我國，未來修法針對逾期對象裁罰金額將從現行2000元到1萬元，加重為3萬元到15萬元，並將管制來台期間上限提高，逾期停（居）留外來者應把握機會。移民署設置專案免付費諮詢專線0800-024-881，提供多國語言服務，民眾及逾期停（居）留外來人口也可以利用該專線諮詢自行到案的相關訊息。