美國聯邦眾議院外交事務委員會28日將與高階官員就中國政策舉行聽證會，以釐清其所謂的「全面性作為」在打擊中共敵對行為上存有哪些落差。

路透社報導，眾院外委會主席、共和黨籍議員麥考爾（Michael McCaul）宣布的這項聽證會，定名為「打擊中共侵犯行為之世代挑戰」（Combating the Generational Challenge of CCP Aggression）。

出席作證的人士將包括監管對中科技出口、商務部負責工業暨安全事務的次長艾斯特維茲（Alan Estevez）。

其他還包括國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、美國國際開發總署（USAID）亞洲區的薛邁龍（Michael Schiffer）、美國國際開發金融公司（DFC）執行長奈森（Scott Nathan）等人 。

麥考爾不斷施壓艾斯特維茲，要他確保中國不會把源自美國的技術轉讓給支持恐怖主義的國家。他同時呼籲，對諸如華為（Huawei）等被視為美國國安威脅的黑名單中企，採取更嚴格的出口管制行動。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120222