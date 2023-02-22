你覺得自己是天生胖嗎？有些人天生代謝較差，容易發胖，不過後天的習慣也會成為決定胖瘦的原因。營養師張家祥（Ricky）就列出平時生活中的4個小習慣，都是影響體態的重大關鍵。

1、食慾差異

●瘦習慣：吃到剛好就會停，不會讓自己吃很撐。

●胖習慣：胃口好、食量大，通常都是吃到最後一刻、清空菜盤的人。

張家祥說，自己以前就是負責清空菜盤的那位，就算已經很飽了，還是會把菜都吃完。他提醒，這是不正確的飲食習慣，對身體非常不好之外，飲食過量、熱量爆表的問題一定會發生。

2、進食速度

●瘦習慣：慢慢吃、慢慢享受，吃完再夾。

●胖習慣：快速掃食，吃得急又快。

張家祥指出，狼吞虎嚥的飲食習慣，在吃的當下會沒有意識到飽足感，吃飽後才發現吃太撐，容易脹氣。他說，認識飽足感也是建立在「慢慢吃」之上，當你慢慢吃，自然就會有感受飽足感的時間，就不會不小心吃過量。

3、擅用碎片式運動法

●瘦習慣：喜歡爬樓梯。

●胖習慣：有電梯一定搭。

很多人不願意爬樓梯，但其實可以多利用生活零碎的時間，來增加「非運動」消耗量，此種概念非常適合上班族。張家祥認為，如果無法空出時間運動，不如利用上下班時間爬樓梯、走路，增加自己的活動量，不僅對身體有益，生活上小小的習慣改變，對體態、減脂都有幫助。

4、不依賴搭車

●瘦習慣：就算通勤距離遠也想用走的或騎腳踏車。

●胖習慣：習慣搭車、開車，以車代步。

瘦的人會覺得不管通勤再怎麼麻煩，都是用「腳」可以做到的事，對胖習慣的人來說，常常沒有這種習慣的養成，所以多走一步都覺得累。

很多人會疑惑，這4點是影響減脂體態的關鍵嗎？張家祥總結：「如果每天少吃500大卡，兩周就能減少7000大卡的攝取量，每減少7700大卡，就能瘦下1公斤！」若將減脂與生活結合，這些看似微不足道的小習慣，都是成功減脂的一大關鍵。