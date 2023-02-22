雞蛋價格大漲，各地缺蛋狀況頻傳，農委會主委陳吉仲雖然已道歉，但狀況卻沒辦法在短時間內改善。國民黨台北市新科議員楊植斗日前分享一張蛋架全空的照片，並說買得到蛋是有福氣，不必因此炫耀或護航。

楊植斗昨（21）日在臉書表示，缺蛋的照片引起不少網友討論，有人分享自己也買不到蛋的狀況，也有人拍下很多的蛋照片表達反面意見，但只要一想就知道，若蛋量真的充足的話，怎麼會發生有人買得到、有人買不到的狀況。

「你拍再多蛋的照片，我家全聯就是只剩下皮蛋OK？」楊植斗指出，買得到蛋是有福氣的人，但拍再多照片炫耀、護航都沒必要，因為買不到蛋的人還是買不到，幸好有許多人把缺蛋的狀況拍下，並讓政府聽到人民的不滿，才逼迫農委會進口30萬隻種雞、加速改建雞舍等，來因應蛋荒。

楊植斗祝福仍在對陳吉仲歌功頌德的死忠仔們能夠永遠幸運，可以一直買到口罩、打到疫苗、吃到雞蛋、有穩定供電、不用當一年兵，更不會成為戰場的砲灰，「你們繼續當笨蛋，我們繼續戰鬥。有志之士，一起加油！」