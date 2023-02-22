高通有鑑於當下生態系碎片化和系統設計的複雜性常常會阻礙物聯網部署充分發揮潛力，本次結合領先業界的矽晶片、廣泛的軟硬體合作夥伴組成的生態系，加上開發人員容易使用的雲端框架，高通Aware平台將提供一套差異化服務，用於管理需要關鍵、準確和時間敏感決策的資產。透過提供無處不在的全球連網能力、智慧最佳化並融合定位技術與感測器警報和關鍵裝置管理與控制功能，高通Aware平台將為物聯網設立新的標竿，並幫助企業提高營運效率。高通Aware平台服務的關鍵使用案例包括冷鏈配送、公用事業資產監控、貨物運輸追蹤、倉庫和庫存管理。

高通Aware平台的優勢基於三個關鍵支持特性，即技術領先、支持廣大的軟硬體合作夥伴生態系，以及API優先的架構和開發人員友善的工具，可實現與合作夥伴的雲端和領先企業軟體工具的互通性。

高通技術公司資深副總裁暨智慧連接系統總經理Jeff Torrance表示，高通技術公司正快速地多元化，以全新機會驅動連結智慧邊緣，本次最新的物聯網里程碑高通Aware平台旨在透過具可擴展性、成本效益和資本有效投資的解決方案，支援橫跨各產業的組織，實現加速進入市場的時間、簡化數位轉型，並提供降低風險、做出資訊更充足的商業決策、以及因應跨各產業挑戰所需具變革性的洞察力。

高通Aware平台為高通技術公司提供晶片組銷售以外的全新機會，讓公司能以持續性且以訂閱為基礎的模式推出和變現其服務。藉由持續的軟體增強，高通Aware平台將提供各式擴充和改善的功能，讓高通Aware平台所管理的裝置在服務、安全性和效能上日益提升。