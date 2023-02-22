一名女子有平時就量測自己血糖的習慣，但有天發現自己空腹血糖是正常值，但飯後血糖值卻超標，不知應以哪個數值為參考標準，醫師表示，非糖尿病患者的飯後血糖值比起飯前數值更具參考價值，尤其非糖尿病患者、但血糖已開始有問題時，如果只測空腹血糖，就可能忽略糖尿病前期的問題，進而引發糖尿病問題。

義大醫院家醫部預防科醫學科主任洪暐傑在其臉書粉專表示，對於非糖尿病患者而言，飯後血糖更能顯示人體胰島素的分泌功能，因為還未發生糖尿病、但血糖已開始有問題的階段，即糖尿病前期，此時飯前的血糖還會是正常的，但飯後血糖已經開始衝高了，如果都只有測飯前血糖，就有可能會忽略糖尿病前期的這個問題。

他說明，因人體進食後血糖會升高，需靠胰島素分泌來穩定血糖，當糖尿病前期的人胰島素分泌功能已經變差，飯後血糖數值就衝高了，因此飯後血糖更能顯示胰島素的分泌能力是否異常。

洪暐傑並提醒，所謂飯後血糖就是飯後2小時的血糖數值，且飯後的定義是從「吃進去第一口」開始計算，而非從「吃飽飯」才開始算。

血糖多少才正常(製圖/陳友齡)

血糖的標準值為，飯前血糖需低於100 mg/dL，如果大於或等於126 mg/dL，為糖尿病階段。飯後2小時血糖需低於140 mg/dL，如大於或等於200 mg/dL，為糖尿病階段。糖尿病前期的空腹血糖值則為100-125mg/dl間，飯後血糖值在141~199mg/dl間。