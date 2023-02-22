在俄羅斯全面入侵烏克蘭滿週年前夕，美國總統拜登閃電訪問基輔，與普丁對嗆火藥味濃厚。現在更有消息指出，拜登待在基輔期間，俄羅斯政府其實試射了一枚RS-28「薩爾馬特式」（Sarmat）洲際彈道飛彈，但因為機械故障，最終宣告失敗。

根據CNN報導，在拜登到訪基輔前幾個小時，美國就已通知俄羅斯相關資訊。現任俄國聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitri Medvedev）也在社交媒體上透露，「拜登敢去基輔，是因為獲得了俄羅斯總統普丁的人身安全保證，確保不會在拜登訪問期間襲擊基輔」。

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Nothing says “strong leader” more than President Biden sneaking into Kyiv on Presidents Day, to meet with President Zelensky in the midst of war.



As air-raid sirens blared around them the two men stood firm and showed that Democracy will never fall to… https://t.co/aTINK8oWKg pic.twitter.com/idNQUCjHvs — Brian Krassenstein (@krassenstein) February 20, 2023

儘管做足了安全準備，拜登膽敢選在戰事滿一周年之際出訪，不僅展現高度戰略意義，也大大鼓舞烏克蘭全國上下的精神士氣。但難道俄羅斯沒有打算進行任何威嚇嗎？事實上，根據CNN報導，俄羅斯政府當天確實試射了可攜帶16個核彈頭的RS-28「薩爾馬特」洲際彈道飛彈（ICBM），且事前也將試射消息傳達給美國政府，但美方並未視為威脅。

RS-28飛彈首次在2016年亮相，射程超過1萬1千公里，彈頭重達100公噸，設計目的旨在取代R-36M洲際飛彈。去年四月，就在俄羅斯入侵烏克蘭後不久，普丁就曾經成功試射RS-28飛彈。據悉，若攜帶足夠核彈頭，RS-28可將法國或德州夷為平地。

不過，這次試射失敗也凸顯了RS-28依然存在可靠性問題，普丁在昨天近兩小時的國情咨文演說中，也完全沒有提及飛彈試射一事，顯然也知道俄羅斯在這場戰爭中，要想取得勝利，還有很多難關需要克服。