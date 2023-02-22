因應展店需求，王品集團今（22）日宣布釋出500名職缺，以鍋物、鐵板燒為主，鎖定儲備店長、主廚及內外場儲備幹部，並祭出優渥薪資徵才。以鐵板燒品牌為例，儲備主廚起薪4萬，若通過培訓考核晉升，月薪上看6.5K。王品集團並積極推動多元用工，希望招攬二度就業、外籍生及中高齡夥伴加入。

農曆年前後向來是轉職旺季，考量穩定性、發展前景，許多民眾求職偏好選擇集團企業，王品集團最新統計，2月初收到履歷數，比較過年前增幅超過40％，其中多數都有工作經驗，還有不少是其他餐飲同業轉職。

王品集團前兩季開缺500名，主要以鍋物、鐵板燒品牌的儲備幹部為主，鍋物品牌預計招募儲備店長、主廚及內外場儲備幹部，起薪4萬元起，培訓12個月、若通過考核，有機會挑戰一年加薪一萬，月薪資突破6萬。鐵板燒品牌開出儲備主廚及鐵板燒師傅等，歷經一年培訓、若考核通過，月薪上看6.5萬，歡迎有經驗且具企圖心的餐飲幹部加入王品集團。

王品集團積極協助中高年級生續留、返回職場，透過門店職務、流程再設計，安排中高齡夥伴合適的工作內容，並配合政府計畫，採購推車、護腰等工作輔具，降低中高齡夥伴職場受傷的機率，同時還可以依夥伴的生活需求彈性排班。王品集團樹立友善職場新典範，讓所有的夥伴都能安心工作、獲得良好的待遇。