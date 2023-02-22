70歲老戲骨李立群去年在上海封城期間玩抖音意外翻紅，吸引上百萬名粉絲追蹤，他回到台灣過退休生活後，不忘透過社群網站分享近況。近日眼尖網友發現，有人在網上曬影片，大談女明星的演技排名，該網友認為從第一名起應是鞏俐、周迅、蔣雯麗等，引來李立群回應：「外行」，有人點名曾得到金馬獎最佳女配角獎的郝蕾，李立群也嗆：「太差」。

李立群去年脫離封城後，便表示要回台灣陪家人養老，未來不再接大陸的工作，若在台灣有邀約可以考慮，先前談到演員工作，曾被網友虧是「爛戲王」的他，也坦言過去作品多而且不太挑戲，「別學我，我是不挑戲、不等戲的」，希望其他年輕的演員可以多專研演技，同時不忘點名讚揚最近因《狂飆》走紅的張頌文。

網友提出自己心目中女演員演技排行榜。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

然而李立群一度口誤將張頌文說成張頌之，隨後他立刻再發影片認錯道歉，也祝福對方演藝事業蒸蒸日上，並強調出現了一個好演員、一個好戲，全社會在熱烈談論，這是很快樂的事情。近日，有網友曬影片，分享他心中的女演員排名，最頂端的是鞏俐、周迅，接著他認為是蔣雯麗、牛莉、咏梅，引來李立群回應二字「外行」。

李立群隔空嗆郝蕾。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

另有人回應：「郝蕾」，李立群說：「太差」，接著有人說沒提到顏丙燕這份榜單就沒公信力，「個人認為萬箭穿心裡面是歐洲三大的演技」，李立群回：「顏丙燕OK，起碼她真用功了」。見此，其他網友回：「他不是評委，郝蕾也用不著他來評價和認可」、「郝蕾確實不行啊，也確實不如周迅啊」、「支持李立群老師」、「故弄玄虛，什麼內行外行的，好就是好，大多數人都認可的就是好」。