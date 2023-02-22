大陸日前提出優先恢復16個兩岸直航航點，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（22日）在例行記者會中表示，台灣有關方面迄今遲遲未予回應，希望民進黨當局以兩岸同胞福祉為依歸，盡快取消人為限制，恢復兩岸空中客運直航正常化。

朱鳳蓮表示，大陸大力支持兩岸航空業者大幅增加兩岸航線航班，由航空公司自主動態優化航班安排。2月13日至19日，兩岸航線執行客運航班共214班，這比1月8日前的每周不到100班增加不少。但相較於2020年前每周最高890班的兩岸定期航班，目前的運力難以滿足兩岸民眾需要。

朱鳳蓮表示，特別是在民進黨當局單方面限制下，目前大陸僅有北京、上海、廈門、成都4個兩岸直航航點，總體上兩岸往來仍然相當不便。

朱鳳蓮呼籲，當前，大陸疫情已得到很好的控制，兩岸同胞和航空業者熱切期盼全面恢復兩岸直航航點。2月1日，大陸航空主管部門循兩會協議聯繫管道促請台方優先恢復廣州等16個兩岸直航航點，迄未得到正面回覆。希望民進黨當局以兩岸同胞福祉為依歸，盡快取消人為限制，恢復兩岸空中客運直航正常化。