當地時間21日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在莫斯科與俄羅斯聯邦安全會議祕書派特魯舍夫（Nikolai Patrushev），舉行中俄戰略安全磋商機制雙方牽頭人會晤。王毅表示，中俄關係「堅如磐石」，經得起任何國際風雲變幻的考驗。派特魯舍夫則回應說，俄羅斯在台灣問題上支持中國大陸。

據中方外交部網站，雙方就當前國際戰略形勢進行了討論，表示願共同踐行真正的多邊主義，反對一切形式的單邊霸淩行徑，推動國際關係民主化和世界多極化。

雙方同意繼續加強在多邊框架內合作，為完善全球治理作出更多努力。雙方認為應堅決維護亞太和平穩定，反對引入冷戰思維、集團對抗和意識形態對立。雙方還就烏克蘭問題等交換意見。

俄羅斯衛星社報導，王毅向派特魯舍夫表示，現在是中俄為維護共同戰略利益而繼續緊密戰略協作和交流溝通的極佳時期。「中俄關係堅如磐石，經得起任何國際風雲變幻的考驗」。

派特魯舍夫則回應稱，與中國大陸發展戰略夥伴關係的政策，是俄羅斯對外政策毋庸置疑的優先事項。他還表示，俄羅斯在台灣、新疆、西藏和香港等被西方利用來分裂中國大陸的問題上支持中國大陸。

派特魯舍夫另指出，西方整體行動遏制俄羅斯和中方的情況下，進一步加深俄中兩國在國際舞台上的協調協作具有特殊意義。俄中關係本身彌足珍貴，不易受外部形勢的影響。