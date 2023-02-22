根據台灣民意基金會所公布的最新政黨支持度，國民黨27.1%最高，民進黨以26.9%緊追在後。對此，國民黨青年部前主任陳冠安認為雖然值得開心，但藍綠支持度差距不大，綠營仍有一戰的實力，若國民黨不想辦法「減少初選內耗」，那麼2024這局真的很危險。

陳冠安昨（21）日在臉書發文表示，國民黨在經歷2020年選後只剩12%支持度的慘況，如今可以用接近3成的支持率來迎接2024總統大選自然是好事，但在開心的同時，也別忘了這2年多期間，許多在野同志、「吵鬧小雞」一起拚搏奮鬥的功勞苦勞。

陳冠安提醒，即使國民黨重回第一大黨、民進黨在2022年九合一大選大敗，藍綠兩黨的政黨支持率差距只有0.2個百分點，這代表民進黨的支持度不僅沒有崩盤，更還有一戰的能力。雖然民進黨可能會有派系鬥爭的問題，但在總統人選定於一尊後，會有很大的時間和空間進行整合。

反觀國民黨，陳冠安指出，雖然目前尚未進入初選，但各候選人的支持率已因近來的風風雨雨受影響，若總統人選在6至7月才能底定，那麼整合時間勢必會少於綠營。因此，陳冠安預言，如果國民黨不想辦法減少初選內耗，那麼2024這局真的很危險。