大陸女星范冰冰2018年因陷入娛樂圈稅務事件，遭罰8.8億人民幣（約台幣37.8億），重創演藝事業慘遭封殺五年，但近年來她將重心轉往海外力拚復出，先前與韓劇《梨泰院Class》女星李周映共同主演的同志電影，將在柏林影展上映。

范冰冰與南韓女星李周映主演的電影《綠夜》，片中范冰冰飾演長期遭韓國丈夫壓榨的大陸婦女，劇中她為了逃離丈夫遇到了李周映兩人互相取暖，進而產生曖昧的情愫，據悉，該電影將在明（23）日登上第73屆柏林影展舉行全球首映，而范冰冰今（22）日也被粉絲捕捉到以一身黑的裝扮現身機場。

事實上，范冰冰16歲憑電視劇《還珠格格》走紅，之後演出《蘋果》、《觀音山》、《二次曝光》等電影榮獲國內外演技獎項肯定，2014年她所製作的電視劇《武媚娘傳奇》再創一波事業高峰，2017年2月范冰冰更登上時代周刊封面，並入選當年《時代》百大最具影響力人物之一。

不過，2018年她卻捲入逃稅案風波，之後投資近12億台幣的《巴清傳》不但面臨無限期延播，就連在電影《大轟炸》中的畫面也被刪光，名字也從海報中剃除，而被封殺的五年中她靠著自創美妝保養品牌「FanBeauty」維持生計，如今她開始嘗試從海外市場復出，另外，她也將香港視為復出的機會之一，去年10月受訪時，范冰冰曾大方表示來香港目的「有工作、有點事件」，據悉是要與香港電影工作人員見面。