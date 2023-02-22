前行政院發言人陳宗彥因11年前涉及接受性招待黯然下台，作家楊照認為，此事不僅是表面上的危機，更應該要察覺到政壇「人才空洞化」。楊照強調，不只當前陳建仁內閣或民進黨執政團隊，台灣未來任何執政者都必須思考這個嚴重問題。

楊照昨（21）日在網路節目《世界一把抓》中提及，找不出陳宗彥和陳建仁彼此是怎樣的關係，若從來沒共事，怎麼會讓一個根本不熟悉的人擔任發言人？楊照強調，行政院長用這種方式找發言人真的非常危險，他直言，「台灣政治人才怎麼來」一事越來越嚴重，政治人才已空洞化，目前首長都是「這裡抓、那裡抓」，用這種方式組成的內閣當然會出問題。

楊照進一步指出，此事非表面危機，更應該要察覺到結構性危機，且目前跟未來的執政者都要去思考，「在政治上能發揮的人才在哪裡？」楊照提到，新北市長侯友宜有很多罩門，包括對兩岸關係、國際外交、文化不熟悉，很多大型公共建設、國家戰略策略等級的東西也沒有涉略，這些事情不能單靠有野心的政治人物來解決人才空洞化的問題。

楊照說政黨存在就是要取得執政權，取得執政權前要獲得選民信任，要獲得選民信任須證明政黨已經做好執政準備。楊照舉例，討論2024總統大選時，不能只討論黨內初選制度如何訂定等，重點應該是人才在哪裡，「政黨不培養人才，沒有一套培養政務人才的規劃，這是台灣面對最大問題」。

楊照特別點名國民黨和民進黨，必須負起對選民的深刻責任，並證明自己有培養人才，將這些人放進不分區立委名單，若取得執政權，這些人都是現成人才，讓外界先檢驗。楊照強調，這些都是為了讓台灣整個國家體制更好。