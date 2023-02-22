一名人妻求子3年好不容易成功懷孕，但怎知造化弄人，儘管夫妻倆再怎麼小心翼翼，孩子還是沒保住，沒想到婆婆得知後卻抱怨「到底是怎麼照顧孩子的？」，讓她相當難過，此時老公霸氣1反應，讓她感動直呼「自己嫁對人了」。

一名網友在論壇「Dcard」發文表示，結婚三年，她和老公到處求子，看西醫、中醫、求神拜佛，能做的都做了，後來終於成功懷孕，全家人都高興不已，由於孩子得來不易，所以她用盡全力在照顧自己和寶寶，希望能給寶寶最好的環境成長，而老公也開始規劃未來的生活，沒想到寶寶最終還是沒保住。

原PO透露，得知寶寶沒心跳後她當場崩潰，不只是難過寶寶的無緣離開，更是難過自己沒辦法給老公一個孩子，儘管如此，老公卻沒有多說什麼，只是不斷地向醫生詢問她的身體狀況、往後該如何照料。

原PO表示，兩人回到家後，婆婆失望地說「都三年了好不容易懷了，現在又沒有了，到底是怎麼照顧孩子的？」，讓她更加難受，沒想到此時一向溫柔的老公卻突然翻臉，回嗆媽媽：「沒有了又怎麼樣，這也不是XX（原PO）願意發生的，這麼會說妳要不要自己來生一個看看？」，接著便把她帶回房間。

原PO當下泣不成聲，老公則拉著她安慰「寶寶走了不是妳的錯，妳不要難過，好好養好身體就好，就算一輩子都生不了也沒關係，我們也可以過一輩子的兩人世界啊」，原PO表示，知道老公真的很想要小孩，但是他卻願意為了自己說出這樣的話，讓她感動不已，淚崩直呼「我應該是嫁對人了，對吧，嫁給了一個願意體貼我、把我看得比其他事還要重要的男人」。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「老公很棒很棒！！簡直典範！！」、「給你老公100分，好久沒看到這種神隊友文章嗚嗚」、「真的嫁對人了！！給老公一個讚」、「有好隊友真的是夫妻之間最好的後盾」、「寶寶只是忘記帶東西！很快就會會來找你們了！放心！」、「祝福你們再次順利懷孕！」。