吳帛亞認為，不論近期股市如何受到供應鏈庫存調整、需求疲弱、通膨憂慮等利空影響，將此類利空視為投資台股的長線買點，隨著利空測試，掌握機會調整投資組合，一改過去兩年保守的風格，轉為增加布局成長性較佳的產業，並首選競爭力優於產業的個股，創造超額報酬。

而國泰投信總經理張雍川則表示，今年的台股適合電子、金融、傳產均衡配置，科技業的庫存去化逐漸完成，iPhone15下半年問世，及電動車及ChatGPT等新應用和產品，對台灣零組件供應鏈會重啟拉貨動能。而傳產則受惠於中國解封，如鋼鐵、水泥和原物料的需求等，大陸房地產的銷售情況逐漸好轉；而台灣內需的消費力道也在口罩令封除後更為明顯。

至於中美貿易戰對台廠的衝擊，張雍川認為，這4年來，台廠因應變局已做好準備，貿易戰剛開始衝擊最大，而隨後在業者分散生產基地下，調整皆告一段落。

而在今年的新台幣匯率可能無法像去年急貶為出口商帶來匯兌收益，張雍川認為，新台幣急升對業者來說是比較不能因應的，預估影響會在1~2季，但長期來說還是要回到廠商的產品競爭力。