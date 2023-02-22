苗栗縣80歲王姓老翁是個老菸槍，近日因感到胸悶而到診所就醫，經透過X光及胸部電腦斷層檢查後，發現他左上肺葉有一顆接近10公分的腫瘤，並診斷為鱗狀上皮細胞肺癌，目前積極接受治療。醫生也呼籲，長年抽菸者早點戒菸，並接受肺癌早期篩檢，才能為健康把關。

王翁日前不適經轉診到大千綜合醫院核子醫學科，接受心肌血流掃描檢查，確認是否有冠狀動脈疾病，在檢查的過程中，核子醫學科醫師發現，他的左上肺葉處疑似有一大塊腫瘤，因此協助安排X光檢查並由胸腔內科醫師進一步評估與診斷。

王爺爺因胸悶就醫，竟意外發現肺部腫瘤。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

在透過X光及胸部電腦斷層檢查後，證實左上肺葉有一顆接近10公分的腫瘤，經切片及分期檢查確認為鱗狀上皮細胞肺癌，且單側縱膈腔疑有淋巴轉移，所幸在接受葡萄糖正子掃描檢查後並未發現有遠端轉移，王翁也順利接受治療。

趙剛宏主任提醒民眾，大多數肺癌病人發現時都是晚期，導致存活率較低。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

大千綜合醫院核子醫學科主任趙剛宏表示，肺癌已連續11年高居癌症死因之首，同時也是發生率第2高的癌症，大多數的肺癌病人如同王爺爺一樣，發現時已非早期肺癌，然而罹患肺癌的存活率，是隨著診斷期別愈晚就愈低，因此若能在肺癌早期診斷出來，並盡早接受治療，就能提高病人的存活率。

他說，現行的低劑量電腦斷層掃描可協助發現0期和1期的早期肺癌，是揪出肺癌的最佳利器，自2022年7月起國民健康署有補助民眾，可免費接受電腦斷層檢查，包括有肺癌家族史的50到74歲男性與45到74歲女性、重度吸菸的50到74歲男性與女性，且同意接受戒菸服務；以及50到74歲男性與女性已戒菸15年內的重度吸菸者。

趙剛宏表示，提醒民眾抽菸是許多癌症、心血管疾病、腦中風、洗腎的共同危險因子，建議老菸槍們能早點戒菸，並接受肺癌早期篩檢，如有胸部不適症狀，務必要盡速就醫，才能為自己的健康把關。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。