女星陳蔓菲(原名：李宇柔)是《戲說台灣》班底，她和工程師老公婚後育有一男一女，去年她因發文要女兒別和小S女兒許老三當朋友，更痛斥愛女被許老三當丫鬟掀起各界關注。近日，她接受訪問時提及這段過往，坦言蠻後悔寫那篇文章。

據《自由時報》報導，陳蔓菲近日受訪時透露，最近在蘆洲花費將近3千萬置產，當初看了一眼便決定要買。她透露自從買了這間房後，就收到許多工作邀約，感覺事業運變好，更坦言買房的原因是希望能留給孩子，「不然錢都會被我亂買東西花光了」

她受訪時提及去年10月底的臉書發文，坦言相當後悔，當時只是想要抒發心情，至於女兒目前課業繁重，處於衝刺念書的階段，現在和許老三的交情只能以「淡如水」來形容。

回顧去年10月，陳蔓菲發文抱怨，自己不允許女兒和許老三當朋友，結果女兒反而和對方成為閨蜜，還受邀去小S家開萬聖節派對，本來預計女兒9點要回家，但小S打來求情，希望孩子們可以在鬼屋住上一晚，她諷刺道：「本人打來，我們豈敢拒絕？能住下來的都是被欽點的寵妃，名額僅五個！」

直到隔天女兒也沒有打電話過來，讓陳蔓菲感到不滿，「她竟然當小丫鬟去陪跳」，而且女兒絕口不提發生了什麼，一派輕鬆表示：「沒事！然後再約聖誕趴。」面對網友詢問為何不想女兒和許老三當朋友，陳蔓菲坦言：「我不喜歡她有被霸凌的可能性，我不希望她跟老三比拼。因為起點不一樣。總之就是惹不起就不要在一起會少受一些挫敗」。

對於陳蔓菲的想法，小S透過經紀人對《中時新聞網》表示：「每個當媽媽的都有自己的顧慮，完全尊重她的想法，也希望她好好休養，早日康復。」