投資人相信2月美國景氣反彈，意味著利率將在一段較長時間內維持在高檔，這帶動公債殖利率跳高、美國四大指數下挫。

道瓊工業平均指數2月21日終場下跌2.06％（697.1點）、收33,129.59點，創1月19日以來收盤新低。那斯達克指數下跌2.5％（294.97點）、收11,492.30點。

費城半導體指數下跌3.31％（99.6點）、收2,906.26點。

中信投顧指出，台股21日盤中震盪未見明顯殺盤力道，而櫃買指數是看回不回，逆勢再創本波反彈新高205.78點，顯示目前多空對於籌碼調整，仍以換股為主。

目前上檔短均走勢，因盤勢陷入膠著，難見扭轉拉抬效果，而台積電延續收斂年線乖離慣性未見止跌，資金轉向以小股本、中低價股拉抬輪動為主，亦透露目前市場心態重守輕攻偏向觀望，操作延續短打策略搭配技術指標低檔，選股上仍圍繞AI、疫後解封、政策扶植的風電、國防及車用電子相關。